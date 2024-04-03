Полковник: Атаковавший Татарстан дрон собирался в России

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Дрон, атаковавший завод по производству БПЛА в Татарстане, не запускался с территории Украины.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил бывший офицер Генштаба ВС РФ полковник в отставке Андрей Демуренко.

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«Совершенно точно дрон прилетел не с Украины. Противнику запускать их со своей территории просто нецелесообразно. Потому что по пути пролёта с Украины этот аппарат преодолеет несколько полос облучения радиолокационными станциями, его, соответственно, засекут. Это как стрелять из пушки одним снарядом, скажем, на расстояние в 30 километров при отсутствии артиллерийского наводчика – снаряд упадёт «в никуда», и ещё неизвестно, долетит ли. Думаю, комплектующие, скорее всего, получили посылкой – отдельно крылья, отдельно мотор, отдельно взрывчатку, собрали где-то в лесополосе, условно, в 100-200 километрах от цели и запустили. И никаких проблем», – сказал Демуренко «Московскому комсомольцу».

Он прогнозирует, что удары по глубоким тыловым районам России будут продолжаться, а дальность поражения, скорее всего, увеличится.

«К работе по противодействию этой угрозы должны привлекаться наши специальные службы, чтобы пресекать работу украинских террористических ячеек. С военной точки зрения мы не можем ставить к каждый электростанции наши средства ПВО, даже тактические. Мы не можем распыляться по всей территории – у нас есть направление главного удара», – отмечает полковник.

По его словам, обезопасить объекты критической инфраструктуры можно обязав руководителей предприятий поставить по периметру пассивные средства борьбы с дронами.

«Речь не идет о том, чтобы сбивать вражеские дроны ракетами силами вневедомственной охраны. Просто надо включать заградительное поле радиоэлектронной борьбы, и дрон просто не сможет долететь до цели. Он не сможет принимать радиоволны от своего оператора, либо не сможет работать, потому что у него замкнёт цепь внутри аппарата», – резюмировал Демуренко.

Стоит заметить, что на попавшем в сеть ролике можно увидеть, что поразивший предприятие дрон представляет собой достаточно крупную цель и напоминает небольшой самолет.