Полковник Баранец: «Мобилизация стучится в двери»

Анатолий Лапин.  
26.03.2024 17:59
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Мобилизация, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Для победы России нужно создать численный перевес на фронте, а сделать это невозможно без дополнительной мобилизации.

Об этом в эфире телеканала «Красная линия» заявил полковник в отставке Виктор Баранец, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Для победы России нужно создать численный перевес на фронте, а сделать это невозможно без...

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По словам Баранца, такая мобилизация отчасти уже идет в скрытой форме.

«Очередная мобилизация стучится в двери – и никуда от этого не уйти. Не сжимайтесь, не уходите. Да, это, возможно, будет неоднозначно воспринято в обществе, но если мы хотим добиться победы, это вам юный лейтенант скажет, что нам нужно создавать на фронте определенный перевес на определенных участках.

Мы же из политических соображений как-то побаиваемся даже слова «мобилизация». А ведь, принудит нас противник. А он, может быть, и все делает для того, чтобы мы объявили очередную мобилизацию. Правда, я вам по большому секрету скажу – только не рассказывайте, она у нас идет, только она имеет скрытые формы, и враг должен это тоже знать», – заключил Баранец.

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