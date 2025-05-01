Выдавливание ВСУ из Курской области не означает, что жители этого региона теперь находятся в безопасности. Более того, у Киева появляются все более дальнобойные системы, при помощи которых уже вскоре в зоне поражения окажется Урал, предупредил полковник запаса Виктор Баранец в эфире канала «Красная линия».

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«Даже если мы выдворили украинцев из Курской области, мы не обеспечили безопасность. Как равно и Белгородской, и Брянской. Что тут говорить о приграничье – если уже беспилотники имеют глубину полета в 1300-1500 км? БПЛА сегодня уже летают на Энгельс и дальше. Я не исключаю, судя по тому, что они делают новые, что скоро уже и до Урала будут доставать. Не надо стесняться это говорить», – сказал он, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Баранец рассказал, что российским войскам поставлена задача сформировать «буферную зону» в Сумской области на 120 км (расстояние, на которое бьет ракета «Точка У»).