Полковник Баранец: Украина скоро будет способна наносить удары по Уралу
Выдавливание ВСУ из Курской области не означает, что жители этого региона теперь находятся в безопасности. Более того, у Киева появляются все более дальнобойные системы, при помощи которых уже вскоре в зоне поражения окажется Урал, предупредил полковник запаса Виктор Баранец в эфире канала «Красная линия».
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«Даже если мы выдворили украинцев из Курской области, мы не обеспечили безопасность. Как равно и Белгородской, и Брянской. Что тут говорить о приграничье – если уже беспилотники имеют глубину полета в 1300-1500 км? БПЛА сегодня уже летают на Энгельс и дальше. Я не исключаю, судя по тому, что они делают новые, что скоро уже и до Урала будут доставать. Не надо стесняться это говорить», – сказал он, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Баранец рассказал, что российским войскам поставлена задача сформировать «буферную зону» в Сумской области на 120 км (расстояние, на которое бьет ракета «Точка У»).
«А кто будет мешать беспилотникам летать? Значит, вопрос еще стоит далеко-далеко до окончательного решения… Самое главное, чтобы Трамп нас не дернул за рукава – а, похоже, он собирается это делать в своих интересах. Посмотрим, как будет вести себя российская сторона», – сказал полковник.
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