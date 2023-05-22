Полковник: Диверсанты под Белгородом отвлекают от подготовки к удару по Донецку

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Атака украинских диверсантов на погранзаставу в Белгородской области – отвлекающий манёвр от готовящегося прорыва фронта на Донецком направлении.

Об этом военкору Александру Сладкову заявил руководитель полковник в отставке Геннадий Алёхин, руководивший информ службой группировки российских войск во время второй Чеченской кампании, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Скорее всего, это отвлекающий манёвр после оставления Бахмута, они пытаются в медийном пространстве такими диверсионно-разведывательными уколами внести панику. На самом деле, по имеющейся у меня информации, сейчас техника, вооружение подгоняется в направлении Донбасса. Это туда, ближе к Авдеевке и Марьинке, а здесь – отвлекающий маневр. Выскажу предположение, что основные боевые действия – контрнаступление, «вэлыкий наступ», скорее всего, произойдёт именно на Донбассе или на южном направлении, где Пологи и Орехово. А белгородский регион – это, на мой взгляд, отвлекающий манёвр», – сказал Алёхин.

Накануне вечером данные о концентрации сил противника на Донбассе обнародовал канал бойцов 384-го Отдельного морского разведывательного пункта специального назначения Черноморского флота.

«В ночь с 20 на 21 мая в Авдеевку через Ж/Д станцию Курахово заехала большая партия бронетехники ВСУ и НГУ. В течение крайних 72 часов в указанный город волна за волной прибывала живая сила противника, в т.ч. и личный состав т.н. «штурмовых бригад». Кроме того, отмечается резкое увеличение танков и других боевых машин Украины на территории старого кирпичного завода в н/п Красногоровка», –говорится в сообщении.

По информации источника, следует ожидать попытку танкового прорыва на Донецк.

«21 мая 2023 года, начиная с 20:00 ч. личному составу Авдеевского гарнизона начали выдавать наркотические болеутоляющие средства (не пишем, что это промедол, потом что украинской стороне давно поставляют «заграничные наркотики»). Кроме того, наша разведка уже четвертые сутки фиксирует попытки украинской стороны найти бреши в нашей обороне для выдвижения танковых колон из Авдеевки в сторону Донецка. Также наши источники отмечают наличие у ВВС Украины боевого распоряжения на применение 22-25 мая ракет-ложных целей ADM-160B MALD на Донецком направлении, что также служит разведывательным признаком подготовки противником наступления на столицу ДНР (указанные ракеты являются дешёвым средством преодоления противовоздушной обороны)», – говорится в сообщении.