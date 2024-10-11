Полковник французской разведки: США взрастили в Киеве настоящую банду
Зеленский на фронте утилизирует ВСУ в угоду предвыборным интересам администрации Байдена, взамен Белый дом закрывает глаза на тотальное разворовывание западной помощи Киеву.
Об этом на канале Dialogue Franco-Russe заявил бывший полковник французской военной разведки, глава аналитического центра CF2R Эрик Денесе, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Зеленский – это человек, который в первую очередь защищает свои личные интересы. Когда вы видите украинское правительство (во-первых, это уже незаконный президент), это не правительство – это мафия, которая с каждым днём становится богаче за счёт помощи из-за границы. Зеленский посылает своих людей на бойню, он полностью привержен американской политике. Это и ставки Байдена до января 2025 года, но в первую очередь это Салливан – директор совета нацбезопасности. Его задача удержать украинский фронт до ноябрьских выборов.
Если в ближайшие 15 дней украинская армия рухнет, это крайне негативно для Камалы Харрис, поэтому он старается, чтобы это продолжалось как можно дольше. И если Харрис будет избрана, вторая задача – обеспечить, чтобы украинский фронт продержался до января. И Зеленский полностью выполняет американскую политику и посылает на бойню войска, которые будут уничтожены», – сказал Денесе.
В ответ на это американцы закрывают глаза на украинскую коррупцию.
«С самого начала конфликта мы знали, что около 30% пожертвованного оружия и денег – угнано. Коррупция на Украине феноменальная. И я не стесняясь говорю о банде, а не о правительстве. …Мы находим на чёрном рынке оружие, мы находим его на самых задворках африканских конфликтов. Кроме того, мы не должны забывать, что в период, когда Франция и европейские страны в целом испытывают огромные финансовые трудности, деньги, которые мы даём взаймы – это не то, что нужно, это не проданное оборудование, нам никогда не вернут деньги», – добавил француз.
Спасибо!
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