Полковник ФСБ: «Крокус» — это первая ласточка

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Расстрел террористами мирных людей в концертном зале «Крокус» патронировала одна из западных спецслужб.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил полковник запаса ФСБ Андрей Приспешкин.

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«Думаю, что теракт разрабатывала, спонсировала, проводила одна из западных разведок. Во всем мире всегда были две самые сильные спецслужбы – английская и российская. Разговоры, что сейчас якобы на первое место вышло ЦРУ не соответствуют действительности. МИ-6 всегда занимались Средней Азией, юго-востоком, то есть Арабским миром», – сказал Приспешкин в интервью «Московскому комсомольцу».

По его словам, стоит задача раскачать Россию, «стравить православных с мусульманами, русских с таджиками».

«Да, с мигрантами ситуация тяжелая. В их среде очень много спящих террористических ячеек, которые были заброшены в Россию. Они ассимилировались, сейчас сидят тихо и ждут команды от своих хозяев (не важно, каких именно).

У нас многонациональное, многоконфессиональное государство, оно было всегда, есть и будет именно таким, и в этом, наверное, наша сила. Это не устраивает наших противников, а где тонко, там и рвется. Потому именно на это и были направлены удары, и выбор исполнителей обусловлен этим», – считает собеседник издания.

Он полагает, что вслед за терактом в Подмосковье последуют другие.

«Моё мнение: «Крокус» — это первая ласточка. Мне кажется, что мы еще столкнемся с проявлением бесчеловечности, когда жизни людей не ставится ни во что ради достижения какой-то своей эфемерной цели.

Единственная надежда – что у нас профессионалы в правоохранительных органах и знающие, грамотные, думающие люди не допустят этого», – резюмировал Приспешкин.