Полковник ФСБ: Не надо себя обманывать по поводу взятия Артёмовска

Анатолий Лапин.  
27.04.2023 15:46
  (Мск) , Москва
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Война, Дзен, Донбасс, Россия


Не стоит рассчитывать на то, что после потери Артемовска оборона Украины рассыплется – на Донбассе есть еще мощная линия укрепрайонов, которые годами выстраивали ВСУ.

Об этом в эфире интернет-канала «Балтньюз» заявил бывший министр госбезопасности ДНР, участник СВО полковник ФСБ Андрей Пинчук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Не стоит рассчитывать на то, что после потери Артемовска оборона Украины рассыплется – на...

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По мнению Пинчука, задачей освобождения Артемовска является не это, а отдаление линии фронта, чтобы не позволить ВСУ рассечь российскую группировку в случае украинского наступления.

«Достаточно посмотреть не какие-то разведывательные сообщения, а Google Maps – достаточно посмотреть и увидеть, что эшелонированная линия обороны начинается в Часов Яре, сразу же за Бахмутом. И дальше Краматорск, Константиновка – до Славянска.

И там стоит действительно мощное количество личного состава, инженерные сооружения не хуже, чем в Марьинке или Авдеевке.

Поэтому – как оно может посыпаться? – мы просто пробиваем одну стену и упираемся в другую, вот и все.

Там другая задача – это задача устранить угрозу для нас, в первую очередь, потому что в режиме контр-контрнаступления они могут нас рассекать.

А так нет – не надо себя обманывать», – заявил Пинчук.

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