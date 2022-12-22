Полковник ФСБ призвал воспринимать заявления Зеленского в США как серьёзную угрозу

Гражданам России следует со всей серьёзностью отнестись к сделанным во время визита в США воинственным заявлениям Владимира Зеленского и обещаниям американской верхушки поставок оружия и боеприпасов для войны с РФ.

Об этом в комментарии «ПолитНавигатору» заявил бывший глава МГБ ДНР, один из лидеров «Союза добровольцев Донбасса» полковник ФСБ Андрей Пинчук.

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По мнению Пинчука, американская ЗРК «Patriot» может быть установлена на территории Западной Украины, чтобы обеспечить продолжение поставок западного оружия.

«Глупо было бы отрицать, что он не имеет последствий. Вообще, эти шапкозакидательские лозунги я считаю неуместными, когда мы говорим, что ничего страшного не произошло. Так могут говорить только те, кто не сидит под обстрелами из тех средств поражения, которые, благодаря подобным визитам, поставляются на фронт. Эти эксперты с телеканалов – это те люди, которые обязаны подобное заявлять только из окопа…

Те 45 миллиардов, которые будут выделены, и, самое главное, система Patriot, которая будет выделена – это, конечно, существенное изменение положения на линии фронта. Те, кто рассуждает, что Patriot мы легко уничтожим – нет, не уничтожим так легко, это сложная и достаточно эффективная система поражения. Я думаю, области две они смогут перекрыть Patriot, скорее всего, западные, но таким образом они обеспечат свою гарантию того, что мы не двинемся через Белоруссию на западные области, чтобы отсечь каналы поставки вооружения и средств поддержки, в том числе личного состава тех же поляков, прибалтов», – отметил Пинчук.