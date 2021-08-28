Полковник ФСБ: В Крыму сохранили хлебные должности многие пособники украинских оккупантов

28.08.2021 16:07 (Мск), Москва, Максим Карпенко

Новости Украины

Многие бывшие украинские деятели в Крыму, в том числе принимавшие участие в репрессиях пророссийских сил или уличенные в коррупции до 2014 года, сохранили хлебные должности и после воссоединения полуострова с РФ.

Об этом в эфире интернет-канала «Рой ТВ» заявил бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков, полковник ФСБ в отставке, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Стрелкова, при этом, количество поддерживающих Украину жителей Крыма не увеличилось.

«Открытых, идейных проукраинцев сколько было в 14-м году, столько есть и сейчас – то есть, их очень мало. Другой вопрос, что недовольных реальной ситуацией в Крыму достаточно много. И недовольных с разных сторон… Крым, сколько в него не вкладывай, он не очень-то хорош с точки зрения социальной, экономической и прочей. Цены очень высокие, а зарплаты, допустим у бюджетников, весьма маленькие. Сезон, как бы много он не приносил, вечно на одном сезоне зарабатывает опять же определенная категория людей, далеко не все. А другие многие остаются на полу-голодном существовании. Воровство дикое. Много рассчитывали, что вместе с Украиной уйдут украинские коррупционеры, а они все остались на своих местах… Все те же, кто семь лет назад орал «Слава Украине», в том числе даже те, кто разгонял, пытался разогнать митинги за воссоединение с Россией, они все остались на своих местах и в своих креслах, никто никуда не ушел», – заявил Стрелков.