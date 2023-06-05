Полковник ФСБ: Задача ВСУ – выйти на линию ракетных обстрелов по Крыму

ВСУ удалось добиться некоторых успехов на Запорожском направлении, сообщает канал военнослужащих 105-го стрелкового полка НМ ДНР.

«Предварительно, противник сумел закрепиться на северной окраине н.п Новодонецкое, где продолжается бой – по противнику наносит удары артиллерия и ВКС России», – говорится в сообщении.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

Военкор Александр Сладков считает, что наступление ВСУ вызвано политическими причинами.

«С Владимира Зеленского спросили за вложенные деньги. Нужны перемоги, поэтому наблюдаем постепенное увеличение численности атакующих групп с усилением всё большим количеством брони и танков».

А вот полковник ФСБ Андрей Пинчук, бывший руководитель МГБ ДНР, полагает, что наступление ВСУ еще впереди, а пока что наблюдаются этапы давно продуманного плана.

«Наступает финальный этап подготовки к украинскому наступлению, намеченному в диапазоне 12-23 июня в привязке к европейским авиаучениям НАТО.

В этот период за координацию ресурсов НАТО и оперативную помощь Украине отвечает Германия.

Всю неделю будет наблюдаться активизация боевых действий по всей линии фронта, наращивание ударов в приграничных районах.

Украина пока не ставит цели стратегических результатов по обширному захвату территорий, главное- взять один из заметных населенных пунктов (Бахмут, Мелитополь и т.п.) и выйти на линии ракетных обстрелов по Крыму, возможно, зайдя в тыл укреппозиций России.

Это будет считаться успехом, после которого ожидается затишье с накоплением сил до осеннего удара, и так до генерального сражения весной-летом 2024 года.

Россия также готовится к перехвату инициативы. Штурмовой резерв – «Вагнер» и ряд формируемых сейчас подразделений», – описывает ситуацию Пинчук.