Полковник ФСО: С кем мы будем договариваться и о чем? СВО в 2023 не закончится

Наступающий 2023 год не станет годом окончания специальной военной операции, которая не может остановиться на полпути денацификации украинского общества. В противном случае под боком у России будет государство, где в каждой семье будет причина ненавидеть русских.

Такое мнение на пресс-конференции в Симферополе высказал полковник ФСО в запасе, эксперт по безопасности Василий Кашканов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я не думаю, что 2023 год станет годом окончания специальной военной операции. На территории Украины мы имеем дело с коллективным Западом, и боевые действия – это только фрагмент этой войны. Все происходит на мировом уровне, и насколько здесь мы сможем проявить себя, быть устойчивыми, зависит, по сути дела, наше выживание: либо мы, либо нас, – отметил он. – Украина – только театр, где выступают актёры, но происходят серьезные вещи. Для меня было странно узнать, что 26 февраля, буквально на второй день спецоперации, мы стали готовиться к переговорам. А с кем мы будем договариваться и о чем? Люди, которые с той стороны провозгласили русских врагами, причём на достаточно разных уровнях, в том числе ментальном, о чем мы с ними будем договорятся? И, если мы даже с ними договоримся, они изменят своё отношение? Тогда вопросы к денацификации. К демилитаризации вопросов нет, это уничтожение потенциала, способного нанести урон в нашей стране. Но получается, что останется большое количество граждан, которые будут при содействии западных спецслужб оказывать влияние на нашу страну с целью её развалить. Россия в начале 90-х уже допустила создание угроз на своих границах. О чем и с кем мы будем договариваться? Мы можем только говорить о том, что Запад при нашей сильной переговорной позиции, будет вынужден пойти на определённые шаги, которые будут способствовать тому, чтобы все это локализовать и в течении длительного времени переформатировать. Мы же не говорим о том, что идем истреблять этих людей. Мы же в самом начале проводили спецоперацию так, чтобы не нанести им урон, но та сторона, она же не считается с этим. И в каждой украинской семье уже есть повод, чтобы ненавидеть русских за то, что мы к ним пришли. Что в этом случае нам делать? Нам нужно, естественно, заканчивать с минимальными потерями этот конфликт и дальше включать дипломатию».

При этом Кашканов призывает серьезнее относиться к угрозам терактов и диверсий в Крыму, в том числе на мосту через Керченский пролив.

«Этот объект до сих пор остаётся под пристальным вниманием украинских и западных спецслужб, которые вынашивают намерение наступления на Крым, перерезать сухопутный коридор через Запорожскую область, чтобы Крымский мост остался единственной артерией возможного обеспечения Крымского полуострова. А, впоследствии, уничтожить его, после чего реализовать амбициозные планы по вторжению на территорию полуострова. Когда страной, управляют маньяки, наверное, стоит к этому прислушаться, – пояснил Кашканов. – Поэтому я считаю, что нам необходимо всем от граждан до должностных лиц мобилизироваться, собраться, понять, какие угрозы есть, и, прежде всего, выполнять элементарные требования безопасности, о которых столько раз говорили, что они должны быть на подкорке. Помимо всего прочего, нужно быть ответственным к себе, ко всему происходящему. Нам, безусловно, угрожают, но чем и как – я не готов сказать. Сейчас идёт формирование нового плана действий в зоне специальной военной операции. И уже очень много комментариев специалистов о том, что специальная военная операция пошла не так, как мы предполагали. На то мы и специалисты, чтобы выносить из этого уроки, и следующий шаг делать на порядок лучше».