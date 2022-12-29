Полковник ФСО: Усилия Запада направлены на запуск процесса развала России

Уровень угроз за год в России значительно вырос, но глобальной мобилизации в обществе до сих пор не произошло. Нет четко сформулированного понятия, кто такие русские, и за что мы боремся, раз уж нам противостоит так называемый цивилизованный Запад.

Такое мнение на пресс-конференции в Симферополе высказал полковник ФСО в запасе, эксперт по безопасности Василий Кашканов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Первый и однозначный вывод – того, что было до 24 февраля этого года, уже не будет. Мир изменился и изменился серьёзно. И по всем признакам эти изменения затронут, наверное, весь Земной шар. – подчеркнул он. – Специальная военная операция только дала толчок, развитие событий и очертила черту, чтобы было видно, кто есть кто. И, если до 24 февраля ещё что-то можно было предполагать, то сейчас многие вещи становятся очевидными, и первый факт – это то, что Россия оказалась не просто в центре внимания, а оказалась под очень серьёзным массированным ударом со стороны так называемого цивилизованного Запада и достаточно успешно на сегодняшний день противостоит тем вызовам, которые ей брошены».

Эксперт считает, что среди основных угроз наиглавнейшей остается угроза развала страны, на что сейчас направлены усилия Западного мира. Для этого ведётся массированная информационная обработка как российских граждан, так и мировой общественности, чтобы сформировать ту среду, в которой процесс развала будет запущен и с успехом реализован, как это было сделано в 1991 году, когда произошёл развал Советского союза.

«В этом плане хочется отметить, что с начала специальной военной операции всплыло очень много проблем, не только присущих процессу ведения боевых действий, их достаточно, но проблем экономических, мобилизации общества, патриотизма, готовности граждан защищать интересы своей страны. Сейчас у России есть уникальный шанс измениться. Мы задекларировали, когда начинали специальную военную операцию, то, что мы меняем мир вокруг себя. И мы должны поменять себя. Другого выбора у нас нет. Потому что, к сожалению, сложившаяся практика с 90-х годов, когда Россия оказалась под влиянием Запада, ее отголоски мы слышим до сих пор, и в этой связи надо действительно проводить серьезнейшую работу, которую делать нужно было ещё позавчера по формированию собственной информационной повестки, – убежден Кашканов.

В качестве примера он привел ситуацию вокруг тех, кто сбежал от мобилизации. В обществе не утихают споры, что нужно делать с такими гражданами.

«Давайте скажем так: есть люди, которые откровенные предатели, но среди этих граждан достаточное количество тех, кто просто испугался, а есть те, которые были морально к этому не готовы. И в связи с этим у меня вопрос, что мы сделали, чтобы подготовить этих граждан к такому ответственному шагу? Я пока ответов не нахожу, слишком мало, на мой взгляд, ведётся практической работы по формированию патриотических настроений и соответствующего воспитания. Я хочу сказать, что в данном случае не должно быть декларативного или нормативного установления ценностей, они должны прививаться, а для этого мы должны сформулировать понятно каждому человеку в стране – кто такие русские, и к чему мы стремимся. Мы должны вспомнить свои собственные традиции и двигаться дальше. И работа должна идти на всех уровнях, и зачинщиком в этом должно быть государство, которое своим примером покажет, как это должно быть. Но оно не должно идти в отрыве от народа, а выражать его волю, идти вместе с народом», – отметил Кашканов.

Он добавил, что, несмотря на заявленные цели, очень смущает переговорный процесс и некоторые движения на фронте, которые влияют на моральное настроение граждан.

«Если мы, опять же, говорим о мобилизованных, очень часто звучит, что государство мотивирует мобилизацию уровнем достатка. Но люди не должны идти защищать интересы страны из-за денег – это своеобразное наёмничество, – уверен эксперт. – Здесь можно сказать о другой ответственности: повестки получают военные пенсионеры. Но 46 тысяч семей военных пенсионеров до сих пор не обеспечены жильём, хотя имеют на это право, и спасибо президенту, что он поднял этот вопрос. Но в бюджете на следующий год ничего не меняется. То есть, проблема не сдвигается с места. Поэтому сейчас у нас все возможности для изменений есть, нужно понять, что нам мешает идти тем целям, которые мы задекларировали. И вести работу не только с чётким пониманием, но с глубокой ответственностью за то, что делается. Потому что если у нас что-то идёт не так, нужно принимать меры, если кто-то не справляется, надо искать людей, которые справятся».