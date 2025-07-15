Полковник Генштаба: В ответ Трампу может вылететь новый «Орешник»
Дональд Трамп возвращает уровень конфронтации с Россией к моменту, когда Москва решилась на демонстративный удар «Орешником».
Об этом в эфире «ORF Zeit im Bild» заявил полковник Генштаба австрийской армии, глава одного из отделов Военной академии в Вене и военный историк Маркус Райснер, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«В конце администрации Байдена это уже пытались сделать. Тогда еще шли боевые действия в Курске, и Украине было разрешено применять по российской территории дальнобойные системы вооружения. Следствием этого было в частности использование русскими ракеты средней дальности «Орешник», а также некоторые действия в гибридном космосе.
Теперь Трамп оказался на том же месте, что и Байден раньше. Действительно ли он сейчас сделает шаг и предоставит Украине системы вооружения большой дальности, которые позволят ей, как сказал Трамп, достигать целей на российской территории, вплоть до Москвы? Это, конечно, снова привело бы к обострению ситуации», – заявил Райснер.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: