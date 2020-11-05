Полковник ГРУ хочет отправить в Карабах из России армянский экспедиционный корпус

05.11.2020, Москва, Максим Карпенко

Россия не должна напрямую вмешиваться в конфликт в Нагорном Карабахе. После того, как развалился Советский Союз, а Россию «попросили» из этих независимых ныне государств, это не является ее войной – теперь Азербайджан с Арменией должны сами разрешить ситуацию.

Об этом в эфире интернет-канала «Сталинград» заявил отставной полковник ГРУ Генштаба ВС РФ Владимир Квачков, который провел несколько лет в колонии за подготовку вооруженного мятежа, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«По большому счету, нам, нынешней Великороссии, которую называют лукаво Россией, нам, в принципе, по большому военному барабану, чей будет Арцах или Нагорный Карабах. Или азербайджанским, или армянским. Вы нас оттуда «ушли», вы решили, что вы независимые – вот и занимайтесь там сами. Это если относиться к Нагорному Крабаху или Арцаху исключительно как к территории, которую делят два соседних закавказских государства. Но это не совсем так, а, может быть, даже совсем не так.

Дело в том, что в этом конфликте уже торчат не уши, а ноги и руки Турции. И здесь теперь мы уже не рассматриваем этот конфликт как азербайджано-армянский, мы его рассматриваем, как а где здесь наши, русские интересы в этом конфликте. И здесь, конечно же, мы понимаем, что допускать Турцию к себе нам совершенно ни к чему», – заявил Квачков.

При этом, он подчеркнул, что Россия могла бы оказать помощь Армении, сформировав на своей территории добровольческие батальоны из этнических армян, и переправив их в Карабах через территорию Ирана.

«Открытое вмешательство России в эту ситуацию категорически недопустимо. Попытки армян кровью русского солдата защитить Нагорный Карабах являются подлыми и преступными. У нас есть свои, собственные русско-российские интересы на Кавказе, в Закавказье и Причерноморье. Исходя из этих интересов, что бы нам можно было сделать?

Поскольку турецкие истребители F-16 открыто стоят на авиабазе в Гянджи, то есть Турция не стесняется своей открытой помощи Азербайджану, а чего России стесняться. У нас, в России живет порядка полутора миллионов армян. И не российскую армию нужно привлекать, к решению карабахской проблемы, а армян самих. Ваша земля – вы ее и спасайте. Спасение Армении – дело рук самих армян.

И вот здесь что нужно сделать? Я думаю, что вполне по силам из полутора миллионов армян создать армянский экспедиционный корпус. У вас, у турков, эскадрилья, а у нас будет другая сила, скажем так, ассиметричный подход. Каким он должен быть? Несколько бригад. В Краснодарском крае, допустим существует целый армянский район. Объявляется добровольная всеобщая мобилизация. Мужчин в одни подразделения, женщин в тыловые, создаются московские бригады экспедиционные.

В плане вооружения, оснащения нужно подумать еще, как это сделать, соблюдая международные права. Как доставить их туда? На теплоходах из Астрахани, из Махачкалы под прикрытием Каспийской флотилии их отправляют в туристическую поездку на иранскую землю, где они садятся на автобусы и передвигаются батальонными туристическими колоннами на автобусах на территорию Армении или Карабаха. Ваша война – вы и воюйте там, защищайте свою землю», – предложил Квачков.