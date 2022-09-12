Полковник ГРУ: Называть войну «спецоперацией» – это доказывать, что мягкий член лучше твёрдого

12.09.2022  09:58 (Мск), Москва
Владимир Гладков.  
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Политика, Россия, Спецоперация, Украина
Новости Украины

Российское командование должно было ещё на первых парах СВО, когда войска отошли с занятых за в начале территорий, сделать соответствующие выводы, что воевать в режиме «спецоперации» не получится.

Об этом в эфире канала «Сталинград» заявил полковник формирований специального назначения ГРУ ГШ Вооружённых сил СССР и России, участник боёв в Афганистане, Таджикистане и Чечне Александр Мусиенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Российское командование должно было ещё на первых парах СВО, когда войска отошли с занятых...

«Произошла стратегическая ошибка не в том, что мы начали «спецоперацию» на Украине, это не ошибка, ошибка в том, что это случилось в 2022 году, а не в 2014-м, и в том, как именно это сделали. Скажу грубо, по-военному, нам пытались объяснить все эти шесть месяцев, что мягкий член лучше твёрдого.

Стратегическая ошибка допущена в том, что не извлекли уроки из провала изначальной операции – на Киев, и вместо того, чтобы провести операцию за несколько дней, мы её затянули на полгода.

А подвела стратегическая ошибка – строительство вооружённых сил, их подготовка, укомплектование. То есть попытка выполнить задачу частями соединений и подразделениями в штате мирного времени», – объяснил военный.

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