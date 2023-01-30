Полковник ГРУ предлагает отказаться от «РФ» в пользу «Союза Великой, Малой и Белой Руси»
Целью Специальной военной операции на Украине должно являться создание из России, Белоруссии и Украины большой единой страны.
Об этом в эфире интернет-канала «Сталинград» заявил полковник ГРУ в отставке, кандидат военных наук Владимир Квачков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Каковы цели войны? Целью войны не является разгром противника, это классика стратегии. Целью войны является другой мир. Целью войны на Украине является другое устройство, по крайней мере, Украины. А в том, что там должна быть другая политическая система, само собой разумеется.
Так вот, сейчас российская армия и другие вооружённые формирования воюют за ту Россию, которой ещё нет. Россия – это не РФ, это союз Великой, Малой и Белой Руси, говоря нашими историческими терминами. Это и есть Россия. А РФ – это самый крупный обрубок из тела единой исторической России», – сказал Квачков.
Полковник ГРУ в отставке подчеркнул, что ближайшей целью Москвы является возвращение фактического контроля над Чёрным морем.
«Ближайшая геополитическая задача – это устранение военно-политической угрозы с территории бывшей Украины на территорию бывшей РФ. Эта стратегическая задача – очевидная.
После гибели ракетного крейсера «Москва» НАТО абсолютно безраздельно господствует на Чёрном море. И только с занятием Одессы, Николаева, и возвращением Херсона мы можем говорить о том, что Россия вернулась в Чёрное море. О Босфоре и Дарданеллах говорить ещё не время», – резюмировал он.
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