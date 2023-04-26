Полковник ГРУ рассказал, как Запад пытается обмануть Москву с контрнаступлением

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Многочисленные заявления иностранных экспертов и СМИ о неготовности украинской армии к войне являются операцией по дезинформации Москвы и российского общества.

Об этом сообщили в эфире интернет-канала «Сталинград» заявил полковник ГРУ в отставке, кандидат военных наук Владимир Квачков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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В студии поинтересовались, могут ли быть многочисленные сообщения в западной прессе о слабости украинской армии информационной операцией Запада по обману Москвы.

«Я поддержу эту мысль на 85-90%. Когда в конце февраля прошлого года стало ясно, что операция провалилась, а в это время нас пичкали в «The Washington Post» и «The New York Times», что «Два-три дня, и вся Украина рухнет. Вы что говорите, под Киевом люди там встали, не могут пройти дальше, бои под Ирпенем. У нас пропал эффект внезапности, укры подтягивают свои резервные части, под Киевом назревает катастрофа, а они такое вбрасывают. А потом я понял – есть такой Яков Кедми, вот они вместе с другими некоторыми, сейчас специально подталкивают: «Давайте, русские». Они точно так же подталкивали и Саддама Хусейна к Кувейту», – сказал Квачков.

Он подчеркнул, что страны западного блока сейчас пытаются организовать на Украине максимально кровавую бойню.

«Я думаю, что сейчас идёт подталкивание, с одной стороны, россиян, к активным действиям на фронте. И то же самое делается в отношении Зеленского, к таким же действиям на фронте. Западу нужна бойня без явной победы той или иной стороны. Главная цель этой войны – максимальное уничтожение славянского мира», – считает полковник.