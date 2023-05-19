Полковник ГРУ: в ходе СВО мы пожинаем плоды разоружения в «святые девяностые»

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Россия была вынуждена прибегнуть к практике использования частных военных компаний в зоне СВО, потому что силы десантников и морской пехоты были практически исчерпаны.

Об этом в эфире интернет-канала «Обыкновенный царизм» заявил полковник ГРУ в отставке, кандидат военных наук Владимир Квачков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«ЧВК – это вынужденная мера. С одной стороны – отсутствие боеготовых и должным образом подготовленных соединений и частей, потому что, – это уже мое предположение, – что кадровые ВДВ и морская пехота практически себя уже исчерпали за этот год. А воевать нужно, поэтому ЧВК – это вынужденная мера. Не все ЧВК настолько успешны, как вагнеровское, потому что «Вагнер», все-таки, получил боевой опыт в течение Сирии, он наработал какие-то методики. Я имел разговоры с людьми из ЧВК – да, действительно, там люди знающие, умеющие. И офицеры, прежде всего, потому что костяком армии является офицерский состав. И те офицеры, которые сейчас находятся в «Вагнере», – это в самом деле люди, получившие и овладевшие боевым опытом современной войны», – заявил Квачков.

Полковник также отмечает, что основной проблемой отсутствия офицеров, как и снарядного голода ВС РФ, являются реформы «лихих 90-х»:

«Это была целенаправленная ликвидация. Почему снарядный голод? У нас были десятки миллионов этих снарядов. Они были целенаправленно уничтожены в 90-е годы. Были уничтожены офицеры, почти все уволены. Было уничтожено 63 или 67 офицерских училищ».