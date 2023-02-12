Полковник ГРУ: Запад специально даёт Украине меньше танков, чем нужно

Несмотря на некоторые успехи, действия российской армии в Донбассе можно охарактеризовать лишь как активную оборону.

Об этом в эфире интернет-канала «Сталинград» заявил полковник ГРУ в отставке, кандидат военных наук Владимир Квачков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

А на Донецком направлении идут активные оборонительные действия. То, что освободили три избы или десять деревень – это чисто тактические успехи. Идёт перемалывание Русского мира там сейчас. Это позиция мировой закулисы», – сказал полковник.

«На Херсонском операционном направлении ведутся пассивные оборонительные действия – зашли за речку и ждут, или дёргают их мелкими диверсионными группами.

По его мнению, страны западного блока не спешат поставить Киеву достаточное количество современного оружия потому что хотят продолжения кровавой бойни между русскими.

«Почему они сейчас договорились о поставке ста танков? 14 «Леопардов А-2», и 88 «Леопардов А-1». «А1» – это примерно на уровне нашего Т-72. «А-2» – примерно Т-80.

А почему не 200, не 300 танков? Ведь 300-500 танков – это уже кулак армии. Зачем им это нужно?

Закулисе не нужно ни решительной победы Украины, ни решительной победы Российской Федерации. Им важно, чтобы мы как можно больше молотили друг друга. Уничтожение живой силы Русского мира, вот в чём дело. Поэтому такое количество и качество этих танков», – подытожил Квачков.