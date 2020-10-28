«У всех волосы дыбом»: Полковник КГБ обвинил Зеленского в государственной измене

28.10.2020, Киев, Вадим Москаленко

Внешняя политика президента Украины Владимира Зеленского, в ходе которой он наносит визиты руководителям иностранной разведки и умоляет другие страны принять участие в приватизации, является предательством государственных интересов.

Об этом в эфире YouTube-канала «Голос правды» заявил полковник КГБ СССР в отставке Александр Олейник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Судя по последним вояжам Зеленского в Англию и Турцию, и то, что он принял от Порошенко, можно назвать одним словом – предательство. Я в этом вопросе профессионал и могу сказать то, что сделал Наливайченко и ныне делает Зеленский со своим другом Бакановым – это предательство, которое нанесло вред несовместимый с тем, что украла Юлия Тимошенко и Пётр Порошенко. Самое страшное, когда преданы и проданы интересы государства.

У всех волосы дыбом – как так, первое лицо государства, президент, едет в офис «Ми-6» и о чём-то говорит. После вояжа в Турцию, после которого он рассыпается в обещаниях: «Мы на всё готовы, примите участие в приватизации». Он так сказал нежно – приватизация, а на самом деле – это разворовывание остатков народного достояния СССР», – выразил своё негодование Олейник.