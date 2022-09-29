Полковник Литовкин: Алексей Нагин — это патриот, которым нужно гордиться

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Люди, подобные Алексею Нагину — настоящие патриоты, на чьем примере следует воспитывать молодое поколение. Об этом заявил полковник в отставке и военный обозреватель ТАСС Виктор Литовкин.

Герой России Нагин погиб в Донбассе 20 сентября в ходе выполнения боевого задания. По словам его отца, мужчина состоял в «ЧВК Вагнера», где носил позывной Терек. Свой боевой путь он начал в Чечне, затем участвовал в военных конфликтах на территории Грузии, а после — в Ливии и Сирии.

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«Горько, что такие люди погибают. Они сражаются за интересы нашей страны, это настоящие патриоты, которыми нужно гордиться и на их примере воспитывать новые поколения», — отметил Литовкин.

Эксперт уверен, что о героях необходимо рассказывать молодому поколению, ставить им памятники. В честь Нагина, например, можно назвать улицу, площадь или школу в городе, где он жил. В его учебном заведении, вероятно, следует сделать специальную комнату, выделить парту, за которой он сидел, посвятить ему специальный стенд.

«На подвигах наших современников, так же, как и на подвигах наших отцов и дедов, безусловно, надо воспитывать молодое поколение. Думаю, в военном училище, где он (Нагин — прим. ред.) учился, следует поместить его портрет в комнату боевой славы или в музей рядом с другими героями, которые закончили данное учреждение. Это обязательные вещи — думаю, тут без вопросов», — добавил полковник.

Алексей Нагин был похоронен в Волгограде 24 сентября. На церемонии прощания присутствовало большое количество людей, преимущественно друзей и родственников. Ему присвоено звание Героя России, ДНР и ЛНР, а также платиновая звезда Героя «ЧВК Вагнера».