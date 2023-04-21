Полковник ЛНР допустил прорыв ВСУ «на 50-70 километров»

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В ходе анонсированного наступления ВСУ могут прорваться на 50-70 километров в сторону Мелитополя, однако угроза захвата Крыма не подкрепляется расстановкой сил на поле боя.

Об этом в эфире НТС заявил полковник ЛНР, автор телеграм-канала «Настоящий полковник» Виталий Киселёв, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я общаюсь с некоторыми руководителями, которые сегодня на передовых позициях, где есть участки, которые по сегодняшний день укрепляются, комплектуются, проходят учения и так далее. Можно сказать, с полной уверенностью – Крым под надёжной защитой. Тем более то количество сил и средств, которыми Крым укреплён, это действительно настоящий бастион – бастион нашего Чёрного моря, наших бухт. И там попыток противника пройти или заводить какую-то часть – у них не получится», – заверил он.

В направлении Мелитополя могут быть более активные действия, но это не значит, что будет достигнут заявленный результат – выйти к побережью Азовского моря и прервать сухопутный коридор между Крымом, Херсонской областью и Ростовом.

«Касательно Мелитополя, как бы там кто не говорил, и какие перспективы не рисовал, может быть, если это будет огромное количество сил, которые пойдут на прорыв, то пройдут там 50-70 км. Я говорю абстрактно, чтобы вы не понимали – «так может и произойти». Там огромное количество полей, нет населённых пунктов крупных по направлению в сторону Мелитополя, и противник будет жечь всё, противник будет выбирать как раз там, где можно будет пройти. Но в этом случае это в принципе больше будет походить на политическую ассигнацию для того, чтобы запросить у Запада ещё больше оружия, ещё больше денег», – уверен Киселёв.

Он заверил, что российская сторона будет готова покончить с ВСУ, когда они выдохнутся в ходе наступления.

«Мы выдержим любое контрнаступление и переведём все наши силы средства в более действенное положение для того, чтобы нанести окончательно поражение противнику», – сказал Киселёв.