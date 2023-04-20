Полковник ЛНР рассказал о боевой специфике на линии обороны в Донбассе

В Донецкой и Луганской республиках ВСУ пытается «металлически прощупывать» линии обороны с поиском вероятного места для контрнаступления.

Об этом в эфире НТС сообщил полковник ЛНР, автор телеграм-канала «Настоящий полковник» Виталий Киселёв, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По его словам, с правой стороны Бахмута, ближе к Северску от Соледара, фланги прикрывают десантные подразделения и работает артиллерия ВКС, чтобы в случае контратаки «не зажали наших вагнеров». Точно так же с левой стороны помогают корпуса народных милиций, стараются им всё больше помогать.

«Сегодня исключительно работает ВКС даже не зависимо от погоды, самолеты продолжают свою работу и днем, и ночью. Сегодня они сбрасывают «пятисотки», наводят ужас. У них разница от намеченной точки до точки поражения составляет 5-7 метров – это высокая точность, – подчеркнул экспрет. – То есть сегодня мы вполне выполняем все свои задачи, и оборона у нас там очень-очень плотная. Поэтому у противника там не будет возможности прорваться. Хотя они пополняют силы и, с учётом поднятия зелёнки, а густые леса в русле Северского Донца и со стороны Красного Лимана – они передвигаются через леса небольшими группами. Ряды формируются уже на выходе в районе Северска и Белогоровки, и, таким образом, попытки неоднократно чувствуем, потому что подходит, как говорится время возмездия, не с их точки зрения, а потому что Запад всё-таки чаще и чаще упоминает о том, что контрнаступление должно состояться, и наше Министерство обороны уже неоднократно обращало внимание зарубежным партнёрам, что если они будут и в дальнейшем передавать спутниковые снимки, они будут являться действительно теми же целями, что и ВСУшник на поле боя».

В северной части Кременной и Сватово выстроены линии обороны, но есть проблемные участки. По словам Киселёва, командиры об этом знают, и возможно цель дать противнику возможность подтянуться ближе и нанести более точное огневое поражение.

«В принципе так оно и происходит. Сегодня «Солнцепёк» ещё раз показал не просто свою эффективность, а это мощнейшее оружие, мощнейший удар, с учётом последних разработок, где дистанция уже не 5-6 километров, уже до 10 километров. И это только начало. Ведь война – это отработка всех механизмов, отработка управлений связи, это отработка вооружения, – подчеркнул эксперт. – Да мы, наверное, учимся, мы должны понимать, что против нас стоит большое количество оборудования разного западного, вооружения технологически высокого, и в этой части мы не только должны учиться – мы, прежде всего, должны опережать время, опережать те разработки, которые мы знаем. Наши конструкторы разработали много механизмов, много артиллерийских ракетных систем. И я уже неоднократно говорил о том, что сегодня все выполняется практически на одной руке и одним пальцем. Мы в полной мере ещё не задействовали все те силы и средства, поэтому для противника это будет сюрпризом в дальнейшем – на все их контрнаступления на нашей территории».