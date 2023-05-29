Полковник ЛНР: России пора создать свой ЦИПсО

Владимир Гладков .  
29.05.2023 22:59
  (Мск) , Москва
Просмотров: 228
 
Вооруженные силы, Дзен, Запад, Интернет, Информвойна, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Для получения преимущества в гибридном противостоянии с Украиной и Западом, на базе российского Министерства обороны должен быть создан Центр информационно-психологических операций.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Для получения преимущества в гибридном противостоянии с Украиной и Западом, на базе российского Министерства...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.


«Специалистов-информационщиков, которые работают в Министерстве обороны РФ, крайне мало. Более того, это структура крайне консервативная, и все высокопоставленные чиновники считают, что информационное поле не самое главное. Главное – успехи на полях сражений.

Но все забывают, что сейчас идёт гибридная война. И те крохи специалистов, которые ещё присутствуют в Министерстве обороны, они часто зависимы от бюрократии, и чтобы опубликовать какую-то информацию, нужно ряд согласований, чтобы посмотрел каждый, дал свою оценку. И в конечно итоге выходит не очень хороший продукт. Более того, теряется время.

Надо пересматривать тактику и стратегию в этом отношении. Нам нужен подобный центр, как центр ЦИПсО на Украине, который будет заниматься непосредственно мониторингом соцсетей, информационного пространства, подачей информации, рассылкой всем информагенствам», – сказал Марочко.

Он подчеркнул, что действующая пресс-служба Министерства обороны не отвечает вызовам современности.

«Если мы не будем контролировать все эти процессы и вопросы, то информационное поле будет работать в сторону противника. Они намного дольше работают в информационном поле, для нас это всё новое, у нас нет каких-то центров подготовки высококлассных специалистов. Как правило, на должностях, которые отвечают за информационку, не имеют никакого отношения к информационному полю», – добавил офицер.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Май 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Апрель    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть