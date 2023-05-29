Полковник ЛНР: России пора создать свой ЦИПсО

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Для получения преимущества в гибридном противостоянии с Украиной и Западом, на базе российского Министерства обороны должен быть создан Центр информационно-психологических операций.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Специалистов-информационщиков, которые работают в Министерстве обороны РФ, крайне мало. Более того, это структура крайне консервативная, и все высокопоставленные чиновники считают, что информационное поле не самое главное. Главное – успехи на полях сражений. Но все забывают, что сейчас идёт гибридная война. И те крохи специалистов, которые ещё присутствуют в Министерстве обороны, они часто зависимы от бюрократии, и чтобы опубликовать какую-то информацию, нужно ряд согласований, чтобы посмотрел каждый, дал свою оценку. И в конечно итоге выходит не очень хороший продукт. Более того, теряется время. Надо пересматривать тактику и стратегию в этом отношении. Нам нужен подобный центр, как центр ЦИПсО на Украине, который будет заниматься непосредственно мониторингом соцсетей, информационного пространства, подачей информации, рассылкой всем информагенствам», – сказал Марочко.

Он подчеркнул, что действующая пресс-служба Министерства обороны не отвечает вызовам современности.

«Если мы не будем контролировать все эти процессы и вопросы, то информационное поле будет работать в сторону противника. Они намного дольше работают в информационном поле, для нас это всё новое, у нас нет каких-то центров подготовки высококлассных специалистов. Как правило, на должностях, которые отвечают за информационку, не имеют никакого отношения к информационному полю», – добавил офицер.