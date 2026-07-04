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Украинский узурпатор Зеленский, требуя от Белоруссии убрать ретрансляторы, ведет себя, как человек, требующий переставить мебель в соседской гостиной.

Об этом полковник запаса Виктор Баранец заявил в интервью каналу газеты парламентского собрания РФ и РБ «Союзное вече», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Батька таким же образом может сказать: а ну давай, на 100 км от моей границы отгреби, Зеленский. Он имеет такое же право. Мы когда-то с китайцами так договорились: вы на 200 км отодвиньте войска, и мы на 200 км. Это нормальная практика. Если Батька поставит такие же условия, мы будем аплодировать и поддерживать. Отвали от белорусской границы на 200, а может, и на 500 км», – сказал Баранец.

Он считает, что «провокационная дипломатия» Зеленского преследует цель спровоцировать Белоруссию, чтобы иметь повод обратиться за помощью к НАТО.

Однако в этом случае, уверен эксперт, Союзное государство ответит ядерным оружием. Поэтому пока Александр Лукашенко демонстрирует жесты доброй воли.