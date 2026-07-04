Полковник: Лукашенко должен сказать – «отгреби, Зеленский!». Но пока – жесты доброй воли
Украинский узурпатор Зеленский, требуя от Белоруссии убрать ретрансляторы, ведет себя, как человек, требующий переставить мебель в соседской гостиной.
Об этом полковник запаса Виктор Баранец заявил в интервью каналу газеты парламентского собрания РФ и РБ «Союзное вече», передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Батька таким же образом может сказать: а ну давай, на 100 км от моей границы отгреби, Зеленский. Он имеет такое же право. Мы когда-то с китайцами так договорились: вы на 200 км отодвиньте войска, и мы на 200 км. Это нормальная практика. Если Батька поставит такие же условия, мы будем аплодировать и поддерживать. Отвали от белорусской границы на 200, а может, и на 500 км», – сказал Баранец.
Он считает, что «провокационная дипломатия» Зеленского преследует цель спровоцировать Белоруссию, чтобы иметь повод обратиться за помощью к НАТО.
Однако в этом случае, уверен эксперт, Союзное государство ответит ядерным оружием. Поэтому пока Александр Лукашенко демонстрирует жесты доброй воли.
«Батька до такой степени себя в высшей мере тактично повел, что переместил учения от границ в центр страны. Это же не просто так. Был генеральный план, предложенный минобороны и генштабом, но Батька подумал еще о политической стороне вопроса. То, что Запад завоет: «Беларусь бряцает оружием», – это и к бабке не ходи ни к русской, ни к белорусской. Но Батька политической мыслью очень важной оценил эти учения. Это, по сути, пока жест доброй воли», – сказал Баранец.
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