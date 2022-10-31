Полковник, не выбирая выражений, объяснил эвакуацию из Херсона

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Новости Украины

Гражданское население в зоне боевых действий – это не только сковывание манёвров находящихся там войск из-за вероятности жертв среди мирных жителей, но и прекрасные условия для вражеской разведки.

Об этом говорили участники эфира на канале «Politwera», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Почему речь идет про эвакуацию Херсона, не понимаю? Только Херсона, с чем связано?» – спросила модератор канала Вера Бытко.

«Потому что там по любому намечаются серьёзные боевые действия. Но, наши не отдадут этот плацдарм на правом берегу. А, учитывая, что из себя представляет украинская армия нынешняя, лучше перестраховаться, людей вывезти. Совершенно нормальная позиция – гуманитарная человеческая. Потому что шмалять они будут всем», – ответил живущий в США военно-политический аналитик Андрей Мартьянов.

Его дополнил полковник Центрального аппарата Минобороны РФ в запасе Владимир Трухан.

«Там явно будут боевые действия. Какой интенсивности, в какой форме? Это уже вопрос вторичный. Будут боевые действия, а, возможно, жертвы среди мирного населения. Которое, даже несмотря на то, что там поднялись «спящие», признано уже гражданами РФ», – сказал полковник.

«Любое гражданское население в районе обороны, в полосе наступления, по нашей традиции, действуют сковывающим образом. Оно сковывает вооружённые силы, а мы не можем применить то, что надо, мы не можем применить так, как надо, мы не можем оборону правильно организовать, будет мирное население туда-сюда шастать. Кто-то будет шастать просто так, а кто-то будет шастать и позиции сдавать. Это нормальное дело – освободить направление, на котором предполагается ведение активных боевых действий, от гражданского населения. Оно там и в хер не упиралось», – объяснил Трухан, не особо выбирая выражения.