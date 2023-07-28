Полковник объявил «пиар-акцией» вторую фазу наступления ВСУ

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Украинское общество пытаются убедить в том, армия страны еще в состоянии проводить наступательные операции.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил полковник российского спецназа в отставке Анатолий Матвийчук, давая оценку объявленной в американских СМИ так называемой второй фазе наступления ВСУ.

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«Это украинское контрнаступление ну очень интересное. Вначале они собирались наступать весной, но потом перенесли «наступ» на лето. Пошли вперед 4 июня. Потом заявили, что контрнаступление ещё не началось. А теперь вдруг объявляется вторая волна наступления. Поэтому, я думаю, что это чистейшей воды пиар-акция. Киевский режим таким образом пытается решить свои внутренние проблемы, то есть убедить украинцев в том, что армия ещё живая и даже может наступать. Точно так же там пытаются убедить и западного обывателя в том, что у армии Украины все хорошо, она наступает, поэтому давайте ещё денег, ещё вооружения», – сказал Матвийчук «Московскому комсомольцу».

Он утверждает, что, с точки зрения военной науки, у ВСУ якобы нет возможности осуществлять широкомасштабные боевые действия.

«Да, у них еще есть людские резервы. По некоторым данным, там около 15 все ещё не задействованных бригад, каждая бригада состоит из 3-4 тысяч военных. Как видим, люди есть. Но возникает другая проблема — в ходе первой фазы своего так называемого контрнаступления они уже потеряли пятую часть вооружения, которое НАТО им поставило, в том числе тяжёлые танки «Леопард», гаубицы. Кроме того, они практически расстреляли запас боеприпасов. Да, пехота есть, но чем ее вооружать? Для того, чтобы пехота выполняла свои задачи на поле боя, необходимо иметь определённое снаряжение», – добавил полковник.

В свою очередь глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич отмечает, что у Киева остаются немалые резервы.

«Как минимум, половина тех бригад, которые готовились для основного контрнаступления. Сформированы дополнительно пять бригад, так называемой, «гвардии наступления» из бывших сотрудников правоохранительных органов. Эти части сейчас в спешке доукомплектовывают натовской тяжёлой техникой и вооружением», – говорит Клинцевич.

Он не исключает, что основное наступление ВСУ займет остаток летнего и весь осенний период.

У Матвийчука куда более пессимистичный для Украины прогноз.

«Я думаю, максимум, через полторы-две недели они должны будут сдаться или снова искать танки где-то на стороне. Потому что перспективы у ВСУ пока не видно», – считает Матвийчук.

По его мнению, Запорожское направление является основным для Украины.

«Я думаю, что запорожское наступление, которое опять начали пиарить западные СМИ, закончится точно так же, как и все другие попытки, потому что военных возможностей для широкомасштабных действий у противника нет. К тому же наши силы атакуют ВСУ на других направлениях фронта, в частности, на Сватово-Кременном», – резюмировал Матвийчук.