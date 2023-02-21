Полковник Пинчук: Очень важно, что у Путина слово «переговоры» не прозвучало ни разу

Один из лидеров Союза добровольцев Донбасса экс-глава МГБ ДНР полковник Андрей Пинчук проанализировал сегодняшнее послание Владимира Путина.

Пинчук считает важным отсутствие упоминания в речи президента переговоров с Украиной, за которые ранее ратовал целый ряд российских политиков, что демотивировало бойцов в зоне СВО, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Две позиции, которых я ожидал более четкого оформления – это анализ ошибок в СВО и кадровые решения в этой связи. Президент коснулся этого вопроса, он сказал, что у него в базовом варианте это было, но он решил это убрать. Но в дальнейшем, когда он говорил о работе над ошибками, он упомянул тот факт, что нужно уходить от липовых отчетов и имитаций.

Таким образом, в этой фразе он эти ошибки, которые необходимо исправлять, упомянул. Я очень надеюсь, что и кадровые решения тоже за этим последуют.

В принципе, когда президент говорил о том, что необходимо выдвигать проверенных боем командиров, я думал, что так или иначе об этом тоже шла речь.

Очень важный момент – то, что, рассуждая о СВО, президент ни прямо и ни косвенно не упомянул готовность к каким-то соглашениям, к миру и переговорам. Слово «переговоры» не прозвучало ни разу, и я надеюсь, что все чиновники, которые как мантру эти переговоры упоминали в течение последнего года, все-таки, сделают свои выводы.

Так как это было посланием к Федеральному собранию, то есть, законодателям, я бы очень рассчитывал, что они услышат, сделают выводы и примут закон, который будет прямо запрещать какие-либо договорняки и не связанные с победой переговоры, которые, на самом деле, очень больно бьют по бойцам на передовой, потому что это очень демотивирующий фактор.

В словах президента была прямо упомянута война, там прозвучала фраза: «Они развязали войну». Не военный конфликт, не операцию, то есть, вещи начинают называться своими именами, что, конечно же, имеет принципиальное значение», – отметил Пинчук.