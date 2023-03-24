Полковник: Польша может стать причиной прямого столкновения России и НАТО

Анатолий Лапин.  
24.03.2023 14:19
  (Мск) , Москва
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Дзен, НАТО, Польша, Россия, Сюжет дня, Украина


Польша уже является участником конфликта на Украине – две трети наемников, воюющих на стороне киевского режима, составляют выходцы именно из этой страны.

Об этом в эфире телеканала «Красная линия» заявил военный обозреватель Виктор Баранец, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Польша уже является участником конфликта на Украине – две трети наемников, воюющих на стороне...

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По мнению Баранца, если между НАТО и Россией произойдет прямое столкновение, то в первую очередь, из-за Польши.

«Не мне вам рассказывать, что за последнее десятилетие Польша из присяжной болонки НАТО превратилась в главную антироссийскую овчарку. Вы посмотрите, с помощью США они уже не боятся, говорят, что «мы, поляки, создадим самую крупную армию в Европе». Сегодня – 160 тысяч, они буквально в ближайшие годы планируют иметь под ружьем более 300 тысяч.

Польша уже на поле боя. Ибо из 30-35 тысяч наемников примерно 20 тысяч составляют поляки. Их чаще всего в мешках из-под мусора и вывозят туда хоронить, на территории Польши. Польша уже просачивается на Украину под хитрым соусом якобы неких полицейских или миротворцев. Они уже оседают в западноукраинских гарнизонах. Это факт, разведка наша установила

Если сейчас случится прямое столкновение России и НАТО, то только из-за этой европейской гиены, как говорил Черчилль, из-за Польши», – заявил Баранец.

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