Полковник: Польша может стать причиной прямого столкновения России и НАТО

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Польша уже является участником конфликта на Украине – две трети наемников, воюющих на стороне киевского режима, составляют выходцы именно из этой страны.

Об этом в эфире телеканала «Красная линия» заявил военный обозреватель Виктор Баранец, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

По мнению Баранца, если между НАТО и Россией произойдет прямое столкновение, то в первую очередь, из-за Польши.

«Не мне вам рассказывать, что за последнее десятилетие Польша из присяжной болонки НАТО превратилась в главную антироссийскую овчарку. Вы посмотрите, с помощью США они уже не боятся, говорят, что «мы, поляки, создадим самую крупную армию в Европе». Сегодня – 160 тысяч, они буквально в ближайшие годы планируют иметь под ружьем более 300 тысяч. Польша уже на поле боя. Ибо из 30-35 тысяч наемников примерно 20 тысяч составляют поляки. Их чаще всего в мешках из-под мусора и вывозят туда хоронить, на территории Польши. Польша уже просачивается на Украину под хитрым соусом якобы неких полицейских или миротворцев. Они уже оседают в западноукраинских гарнизонах. Это факт, разведка наша установила Если сейчас случится прямое столкновение России и НАТО, то только из-за этой европейской гиены, как говорил Черчилль, из-за Польши», – заявил Баранец.