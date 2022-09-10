Полковник потребовал прекратить «упадничество» по поводу отказников в СВО

10.09.2022  22:56 (Мск), Москва
Владимир Гладков.  
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Вооруженные силы, Дзен, Россия


Блогеры напрасно драматизируют ситуацию с контрактниками, порой отказывающимися от участия в СВО. Напротив, от подобных людей лучше избавляться по их же инициативе. Моральное же состояние российской группировки в целом является нормальным.

Об этом в эфире «YouTube»-канала «PolitWera» заявил полковник Центрального аппарата Минобороны РФ в запасе, военный эксперт Владимир Трухан, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».


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«Отвечаю как специалист, который не книжки читал, а с бойцами работал непосредственно. Единого морально-психологического состояния по всем подразделениям, частям и соединениям – нет. Моральный климат складывается в каждом подразделении в зависимости от обстановки, в которой работают подразделения, от людей, которые составляют указанное подразделение, от командования и его умения работать с личным составом и т.д.

В целом, группировка воюет замечательно, устойчиво.

Безусловно, огромные проблемы с дисциплиной на войне – без этого тоже не бывает. С этим моментом справляются.

Очень радует, что наши переломили в себе этот военный наш посыл, который очень долго был, что сто процентов зашли и сто процентов должны воевать. Наши спокойно имеют возможность уходить с войны.

Мы за это десятилетиями бились. Даже я списывал по психиатричкам матросов, которые не хотели служить. Что мне нахрен не нужно заставлять никого. Они – слабое звено и там погибнут сами и люди из-за них.

Сейчас широко пиарят «Эти 500-е уходят..!». Да пусть уходят, от них толку-то никакого!

Истерику поднимают те люди, которые хотят таким нехитрым способом покомандовать информационной пропагандой. Самое простое – не жопу под пули подставлять и в окопах сидеть, а информационно кого-то обеспечивать.

Прежде, чем учиться говорить с людьми, информационной пропагандой заниматься, нужно освоить умение научить кота срать два раза в одно и то же место», – говорил Трухан.

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