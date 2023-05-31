Полковник ПВО объяснил, как украинские дроны добрались до Москвы

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Украинские беспилотники, совершившие налет на Москву, являются достаточно сложной целью для ПВО.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил бывший начальник зенитных ракетных войск Московского округа ПВО полковник Сергей Хатылев, отвечая на вопрос, как украинские дроны уже не в первый раз оказались в Москве.

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Он говорит, что обнаружение таких аппаратов для ПВО довольно сложная задача.

«Потому, что это — малые размеры, а значит малая эффективная отражающая поверхность. Радары больших комплексов ПВО на такие цели не рассчитаны. Скорость у таких аппаратов тоже небольшая. Они идут под прикрытием рельефа местности с его огибанием, пользуясь прикрытием всех местных объектов и сооружений, как бы прячась за ними. Но самый существенный вопрос, конечно, в другом. В том, что средств ПВО на западном направлении со стороны украинской границы, которые должны бороться с такими аппаратами, должно быть существенно больше. Нам сейчас необходимо максимально быстро наращивать выпуск таких систем ПВО», – сказал Хатылев в интервью «Московскому комсомольцу».

По его словам, системы ПВО видят такие дроны, но на малой дальности, а потому зачастую стрельба по такому аппарату происходит уже чуть ли непосредственно над объектом. Он добавил, что на данный момент «это объективная реальность»

«В Москве и Московской области развернуты дополнительно комплексы «Панцирь-С1». Именно те, которые предназначены для борьбы с малозаметными целями, в том числе с беспилотными летательными аппаратами. Кроме того, поставлена задача всем воинским частям, которые находятся в Московской области, вести воздушное наблюдение и докладывать об обнаружении всех чужих коптеров, беспилотников, а также имеющимися силами и средствами уничтожать их на месте», – резюмировал Хатылев.