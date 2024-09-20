Полковник РФ: «Курская авантюра – это проваленная попытка воссоздать известную гитлеровскую республику»

Максим Столяров.  
20.09.2024 23:30
  (Мск) , Москва
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Военные преступления, Вооруженные силы, Дзен, Диверсии, Нацизм, Общество, Политика, Политические диверсии, Пропаганда, Россия, Терроризм, Украина


Вторжение в Курскую область могло предполагать план захвата больших территорий и провозглашения квазигосударственного образования – преемника созданной при гитлеровской оккупации Локотской республики для перевода на её нужды замороженных на Западе российских активов.

Об этом на канале «Красная линия» заявил полковник российского спецназа в отставке Анатолий Матвийчук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Вторжение в Курскую область могло предполагать план захвата больших территорий и провозглашения квазигосударственного образования...

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«Вот эта авантюра, мы всё смотрели, почему-то мы всё кидались на атомную электростанцию и т.д., а если копнуть в глубину истории, была во время войны Локотская республика. Она включала части Курской, Белгородской области, Брянщины. И самое интересное то, что здесь прослеживаются очень активные действия нашей оппозиции, которая убежала.

И я полагаю, что это была попытка воссоздать эту республику с признанием её правопреемницей той республики, и те деньги 300 миллиардов забрать для неё – и отдать их Зеленскому на войну. Вот, где был расчёт, но мы им не дали», – предположил Матвийчук.

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