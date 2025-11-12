Просроченный президент Владимир Зеленский показал свою высокую эффективность в деле уничтожения на радость Западу славян и Украины.

Об этом на канале «Книжный день» заявил полковник Генштаба РФ в запасе Андрей Сивов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Все ругают эту сволочь, которая является президентом Украины, я его ненавижу изо всех сил, предателя славянских интересов, это понятно.

Но отдать должное ему надо. Он сумел на 100% использовать украинский военный потенциал, более того, своими клоунскими выступлениями, как бы их ни называли, он объединил всю западную…да, это было их острое желание. Он получил по максимуму весь военный потенциал.

Он уничтожает Украину – да, она ему без разницы! Но, с точки зрения эффективности, он крайне эффективен. И то, что до сих пор эта сволочь жива – я этого до сих пор не понимаю. Как и мосты через Днепр, как и 750 кВт атомные подстанции и т.д.», – сказал Сивов.