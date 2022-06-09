Полковник: «РФ остановится, когда будет необходимо, скорострельцы пусть заткнутся»

Новости Украины

Россия в ходе спецоперации на Украине планомерно решает поставленные задачи, которые корректируются исходя из складывающихся на месте ситуаций.

Об в эфире интернет-канала «PolitWera» заявил военный эксперт, полковник Центрального аппарата Минобороны РФ в запасе Владимир Трухан, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Открою вам страшную военную тайну. Где мы остановимся, никто ни хрена не знает и знать не может. Есть одна простая вещь: объявлены определенные цели операции, вместе с этим есть решаемые оперативные задачи, ближайшая задача решена. Сейчас решается 2-й этап последующей задачи, а последующая задача в настоящий момент освобождение территорий республик», – сказал Трухан.

«Что дальше будет, я не знаю. Потому что задачи корректируются в зависимости от ситуации, складывающейся на местности. Только у нас разные долб#@бы самоназванные военные, которые начинают говорить, что Путин спланировал, у него получилось, у него не получилось. Армия так не планирует и так не воюет. Обстановка есть, она развивается в зависимости от того, как она складывается. Никто не ожидал, что так получится с Херсоном, никто не ожидал, что так получится с Запорожьем. Получилось – зашибись, посмотрим, что дальше наши будут делать», – говорит отставник.

Он отметил, что Россия остановится тогда, когда почувствует, что это необходимо на данном этапе.

«Здесь больше прав Ходаковский: насколько у нас на этом большом этапе хватит сил. Здесь надо понимать, что это не Китай с Тайванем. Китай с Тайванем разберется гораздо быстрее, потому что Тайвань это небольшой остров. Ему там гораздо проще, чем разбираться нам. Рано или поздно мы остановимся там, где мы почувствуем, что дальше уже на данном этапе не надо.

И как только мы остановимся, сразу на другой территории начнется реваншизм, все это начнет подниматься, накачка. Вы че, думаете, в Генеральном штабе, в АП сидят дебилы, которые этого не видят? Это долгая история. Вот эти все скорострельцы, они пусть просто заткнутся. Никто не планировал такую скорострельность», – добавил военный эксперт.