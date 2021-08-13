Полковник СБУ: Американский комплекс ПВО не сможет защитить Украину

13.08.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Американский зенитный ракетный комплекс «Патриот», о вероятности размещения которого на территории Украины говорил недавно вице-премьер Алексей Резников, – это старье, которое не поможет защититься от российских ракет.

Об этом в эфире телеканала «Наш» заявил военный эксперт Олег Стариков, полковник СБУ в отставке, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Старикова, комплекс, который разрабатывался еще в 60-е годы, уже давно устарел и не способен перехватить российские крылатые ракеты.

«Этот комплекс, он мой ровесник, его разрабатывали в 60-е годы, а поставили на боевое дежурство в 83-м году, когда я закончил военное училище и стал лейтенантом. То есть, это старье. Это оружие 3+, поколения, оно в то время было самое передовое, но для Украины, если его закупят, он нас не защитит от северного соседа, потому что северный сосед стреляет крылатыми ракетами. А этот комплекс берет свыше 50-ти метров, а все крылатые ракеты идут до 50-ти метров. Поэтому это просто обыкновенные железки, которые реально не повысят уровень боеготовности нашей страны и Вооруженных сил Украины. И второй вопрос – пуск этой ракеты (стоит) два или три миллиона долларов, пуск ракеты С-300, который у нас есть, – 50 тысяч долларов. Представьте разницу. И последнее – по тактико-техническим характеристикам те комплексы, которые у нас стоят, С-300, да, они старые, они такого же поколения, модернизированные, но у них вероятность попадания 93-95%, то есть, каждые девять или десять ракет попадут в цель. А у этого комплекса – 75%. То есть, из десяти ракет семь только попадают. При этом, два миллиона долларов каждая ракета стоит», – заявил Стариков.