Полковник СБУ бьет в набат: Мы в ловушке Наполеона. Пора срочно уходить из Курска

Вадим Москаленко.  
02.09.2024 13:57
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Сюжет дня, Украина


Присутствие ВСУ в Курской области становится для Украины бессмысленной тратой ресурса, потерявшей всякую военную необходимость.

Об этом на канале журналиста Александра Шелеста заявил полковник СБУ в отставке, военный эксперт Олег Стариков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Присутствие ВСУ в Курской области становится для Украины бессмысленной тратой ресурса, потерявшей всякую военную...

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Он подчеркнул, что по всем учебникам целью войны является уничтожение противника и разгром его в генеральной битве.

«А в Курске какая цель войны, тысяча этих квадратных километров? Ну и кому они нужны? Если они все там разбежались. Правильно говорите, а не затянули ли нас туда? С одной стороны, мы две недели говорили, что нормально, а сейчас это превращается в слабость и не знаешь, что с этим делать. Как чемодан без ручки – и нести тяжело, и выбросить жалко. Толку-то никакого, все ушли. Объясняю. Царская Россия – это большие территории. Когда Наполеон заходил, все бросили свои деревни и ушли в леса. Пришли, ограбили, сожгли дома, ушли. Противник пришёл, посмотрел – ничего нету, пусто, голод, ни хрена не растёт. Это та же ситуация – они взяли и ушли», – сказал полковник.

«Мы обратно попались в ту же ловушку. Надо быстро выводить войска из Курска. Для Курска сейчас мы выполнили тактические задачи, мы получили всё, что можно, и необходимо выводить оттуда войска. Я говорю по военной науке и военному искусству. По военной необходимости. Но, как всегда, в дело вступает политическая целесообразность, которую перебить невозможно», – сказал Стариков.

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