Полковник СБУ бьёт в набат: Срочно перебрасывать резервы с Курска спасать Донбасс!

Вадим Москаленко.  
15.09.2024 17:45
  (Мск) , Киев
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Война, ВСУ-убийцы, Дзен


Ситуация в Донбассе для ВСУ становится критической, но ещё можно попытаться стабилизировать фронт, хотя есть все признаки того, что слишком поздно.

Об этом на канале политолога Вадима Карасёва заявил полковник СБУ в отставке, военный эксперт Олег Стариков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Ситуация в Донбассе для ВСУ становится критической, но ещё можно попытаться стабилизировать фронт, хотя...

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«Потеря Покровска позволит одновременно ударить во фланг по нескольким укрепрайонам ВСУ как на север, так и на юг. Покровское направление – сейчас это оперативно-тактический кризис, который мы локализовать не можем. Но возник ещё один серьёзный кризис на Угледарском направлении, южнее. Покровское – оперативно-тактический, Кураховское – тактический кризис, а Угледарское – элементы тактического кризиса. Противник не мог взять Угледар в лоб, он начал через север и юг обходить. Если там не стабилизировать в ближайшее время, наши войска выйдут. В итоге получится [потеря территорий] от Угледара до Селидовова 40 км.

Нам надо сейчас принимать решение для переброски туда резервов, чтобы локализовать эти наступления, а у нас резервы сейчас на Курском направлении. …Если выйдут до Покровска, пойдут вниз или наверх, наверх особо не пойдут, пойдут вниз к границам Донецкой области и к Запорожью. До Запорожья, я думаю, они не дойдут, но до границ Донецкой области дойдут», – спрогнозировал Стариков.

«Сейчас можно всё стабилизировать. Но для этого надо принять вовремя. То есть оно уже поздно, но всё равно можно принять военно-политическое решение. Военным ставится задача, что делать, и военные скажут: раз, два, три – они знают, их в академиях учили. Не лезьте в дела военных, уважаемые политики», – призывал эксперт.

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