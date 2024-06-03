Полковник СБУ: Часов Яр и Волчанск нельзя сдавать ни в коем случае

В случае потери ВСУ городов Часов Яр и Волчанск, российским войскам открываются широкие перспективы, а война перестаёт быть позиционной, что для Киева очень некстати накануне «саммита мира» в Швейцарии. Об этом на канале «PolitБюро» заявил полковник СБУ в отставке, военный эксперт Олег Стариков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«У нас есть два участка, которые ни в коем случае сдавать нельзя – это Часов Яр и Волчанск. Если он будет оставлен, то это приведёт к оперативно тактическому [окружению] по купянской группировке. А Часов Яр – это идёт разделение нашей группировки на две части, севернее будет Славянск и краматорская группировка, или они пойдут на юг, это уже всё что связано с угледарским [направлением], донецкое и тому подобное. Поэтому это будет очень большая проблема», – сказал Стариков.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

По его мнению, в таком случае война перейдёт из позиционной в мобильную.

«В принципе, так как у нас есть такое мобильное вооружение, может, для нас оно и лучше, но в политическом плане, конечно, это было бы не очень. Потому что сейчас впереди и швейцарское совещание, потом, я думаю, осенью будет ещё одно совещание, уже мирная конференция, поэтому эти задачи уже решают стратегию в российско-украинской войне», – добавил эксперт.