Полковник СБУ: Чем для нас опасно, что «Вагнер» теперь в Белоруссии?
Предоставив ЧВК «Вагнер» дислокацию в Белоруссии, президент Александр Лукашенко снимает с себя много головной боли.
Об этом на канале «Новости. LIVE» заявил полковник СБУ в отставке Олег Стариков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.
«Чем опасно, что они находятся на территории Республики Беларусь для нас? Некоторые говорят – о, они пойдут на Украину, 8 тыс. человек это дивизия – это только глупый может сказать, что можно дивизией атаковать.
А вот как диверсионно-разведывательные группы, как прокси (которые есть и у оппозиции Лукашенко). А войска не могут прокси противодействовать.
Вот, заходят РДК на территорию Белгородской области (россияне, которые против Путина) – войска не могут ничего с ними сделать, войска воюют против войск, а против прокси должны воевать прокси.
Так вот, Лукашенко снял с себя головную боль. Против полка Калиновского, которые пытаются организовать вооружённый штурм», – рассказал Стариков.
Также, по его словам, «вагнеровцев» можно использовать против внутригосударственных вызовов.
«Вышли митингующие – «мы хотим снять Лукашенко». И тут вышли митингующие 8 тыс. человек ЧВК «Вагнер». Они имеют право на митинг? И как вы думаете, кто из этих митингующих победит?
А войска даже вмешиваться не будет – «это же политика, вот, пусть они митингуют, кто из них победит даже в кулачном бою?» – привёл пример эксперт.
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.