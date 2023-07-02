Полковник СБУ: Чем для нас опасно, что «Вагнер» теперь в Белоруссии?

Вадим Москаленко.  
02.07.2023 22:36
  (Мск) , Киев
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Белоруссия, Вооруженные силы, Дзен, Украина


Предоставив ЧВК «Вагнер» дислокацию в Белоруссии, президент Александр Лукашенко снимает с себя много головной боли.

Об этом на канале «Новости. LIVE» заявил полковник СБУ в отставке Олег Стариков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Предоставив ЧВК «Вагнер» дислокацию в Белоруссии, президент Александр Лукашенко снимает с себя много головной...

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«Чем опасно, что они находятся на территории Республики Беларусь для нас? Некоторые говорят – о, они пойдут на Украину, 8 тыс. человек это дивизия – это только глупый может сказать, что можно дивизией атаковать.

А вот как диверсионно-разведывательные группы, как прокси (которые есть и у оппозиции Лукашенко). А войска не могут прокси противодействовать.

Вот, заходят РДК на территорию Белгородской области (россияне, которые против Путина) – войска не могут ничего с ними сделать, войска воюют против войск, а против прокси должны воевать прокси.

Так вот, Лукашенко снял с себя головную боль. Против полка Калиновского, которые пытаются организовать вооружённый штурм», – рассказал Стариков.

Также, по его словам, «вагнеровцев» можно использовать против внутригосударственных вызовов.

«Вышли митингующие – «мы хотим снять Лукашенко». И тут вышли митингующие 8 тыс. человек ЧВК «Вагнер». Они имеют право на митинг? И как вы думаете, кто из этих митингующих победит?

А войска даже вмешиваться не будет – «это же политика, вот, пусть они митингуют, кто из них победит даже в кулачном бою?» – привёл пример эксперт.

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