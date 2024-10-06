Полковник СБУ: Дальше ситуация для нас будет ухудшаться

Российская армия перехватила инициативу на поле боя, разрезая укрепрайоны ВСУ.

Об этом в интервью украинскому журналисту Александру Шелесту заявил полковник СБУ в отставке Олег Стариков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Дальше ситуация будет ухудшаться. Противник, используя тактику качелей, ищет слабые места и сейчас полностью взял инициативу в свои руки стратегически. Мы только реагируем.

Что самое опасное. Мы потеряли связанный фронт. Сейчас они разрезают Торецк на две части. Разделили – считай город пал. То же самое и по фронтам разрезают, и просто пал.

Так вот, связанный фронт. Теперь мы не сможем туда резервы перебросить. И как только где-то будет кулак, где-то дырка, – раз, и смогут выйти на оперативный простор.

Дойдут ли до берега Днепра, Запорожья, на Западную Украину? Нет! Задача на летнюю военную кампанию у противника – выйти на административные границы ЛДНР», – сказал Стариков.