Полковник СБУ: «Даже если русские зайдут в Киев, мы останемся Украиной»

Россия не откажется от Одесской, Николаевской и Херсонской областей, и стратегическая важность этих территорий ничуть не меньше Киева.

Об этом в эфире «5 канала» заявил секретарь комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, полковник СБУ Роман Костенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Накопить войска можно довольно быстро. По состоянию на сейчас мы не видим этих группировок, возможно, это может быть через какое-то время. Но то, что Россия не откажется от Причерноморья – Одесская, Николаевская и Херсонская области, это факт. Потому что Украина субьектизировалась, всё, они уже не могут, как они хотели это в начале, захватить и сказать – всё, мы там поменяли, Украина под зоной нашего влияния, нет. Мы сделали так, что уже они Киев просто так захватить не смогут, уже это не будет частью России, это факт. Потому что мы выбороли это право на независимость, теперь вопрос возвращения территорий и в каких границах эта независимость у нас будет. Если они когда-то оккупируют Киев, да, они могут что-то менять, но это всегда будет Украина. Но если они пойдут на Николаевскую, Херсонскую, Одесскую области, им это будет проще объяснить мировому сообществу – смотрите, Киев-то есть, Украина независимая, а вот – это же наши исконно русские земли. Как с Крымом когда-то делали. И для них это намного более стратегично», – сказал Костенко.

По его словам, оставшись без выхода в Чёрное море, также учитывая существующие проблемы на границах с европейскими странами, Украина будет вынуждена договариваться с Россией.

«Потому что на данный момент, даже при тех потерях территорий, которые есть, даже если мы сейчас перейдём к обороне и будем накапливать экономический, военный ресурс, Украина может существовать. У нас есть выход к Чёрному морю, у нас есть границы с нашими партнёрами, по факту русские ничего не забрали глобального (да, наших людей, нашу землю) с военной точки зрения и стратегического, что бы нам не дало дальше развиваться экономически. Поэтому я уверен, что Россия юг рассматривает и продолжит рассматривать как стратегическую цель для себя, потому что только отсутствие юга заставит Украину даже невоенным путём искать, они считают, союза или с теми, кто даст им этот выход, а если Россия будет, то это только РФ, или с теми, кто даст им возможность потом открыть какие-то рынки, работать. Поэтому юг – это сейчас для нас стратегическое, и мы должны его защищать не менее, чем Киев», – заключил депутат.