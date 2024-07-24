Полковник СБУ: Дело идет к новому Иловайску

Игорь Шкапа.  
24.07.2024 09:57
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


К осени текущего года на украинским фронте произойдет генеральное сражение.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в эфире видеоблога политолога Руслана Бортника заявил военные аналитик, полковник СБУ в отставке Олег Стариков, отвечая на вопрос, зашла ли война в тупик.

К осени текущего года на украинским фронте произойдет генеральное сражение. Об этом, передает корреспондент...

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Он отметил, что в феврале прошлого года Минобороны РФ утвердило документ о «заключительной фазе СВО», на первом этапе которой проводилась «серьезная воздушная операция», а сейчас проходит первая фаза летней военной кампании, начало которой было положено наступлением на севере Харьковской области.

«Сейчас идет вторая фаза. Будет и третья фаза… Третья должна подойти к середине августа – началу сентября. Я называю это генеральным сражением. Произойдет военное или военно-политическое событие уровня Дебальцево – Иловайск. На тактическом уровне, но приведет к чему-то стратегическому», – считает эксперт.

По его мнению, у ВС РФ есть ресурс для продвижения на 30 – 50 километров, но не более.

«Я называю российско-украинскую войну странной. В нее вплелись элементы позиционной Первой мировой, мобильной Второй мировой, война, связанная с прокси-силами», – сказал аналитик, добавив, что идет и война технологий.

При этом он указал, что в прежних войнах никогда информационная составляющая не была на первом месте, приведя в качестве примера, что накануне прошлогоднего контрнаступления ВСУ о нем начали говорить с начала года с указанием конкретного участка фронта.

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