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27.09.2021 12:19 (Мск), Киев, Максим Карпенко
 
Дзен, Криминал, Политика, Украина
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Полковник СБУ: Исполнителей покушения на Шефира уже не найдут

Новости УкраиныИсполнители покушения на помощника президента Украины Сергея Шефира действовали профессионально. Их целью было не...

Исполнители покушения на помощника президента Украины Сергея Шефира действовали профессионально. Их целью было не убить его, а предупредить. При этом, следователи уже не найдут стрелявших по автомобилю. Об этом в эфире телеканала «Первый независимый» заявил полковник СБУ в отставке Олег Стариков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Стариков подчеркнул, что по автомобилю Шефира стреляли одиночными выстрелами, что подтверждает информацию о нескольких нападавших.

«У нас по разным версиям – президент сказал 12 выстрелов, МВД говорит 17, Енин в последний раз у Шустера сказал вообще 20. Четыре секунды машина находилась в поле зрения, когда она проходила, скорость движения не сказали. Согласно тактико-техническим характеристикам, одиночными – 40 выстрелов в минуту. А здесь четыре секунды 20 выстрелов. Поэтому я делаю вывод, что там был не один исполнитель, а несколько», – сказал Стариков.

«Если рассмотреть поражение машины, то есть три зоны. Первая зона – капот, где-то четыре-пять пуль, вторая зона – левый бок, низ, который охватывает водителя. И дальше зад водителя. Три зоны. И как минимум было два стрелка. Первый увидел машину, выстрелил четыре выстрела, потом основной, кто стрелял через дорогу, очень кучно, очень профессионально сделал. А потом тот, который первый, в догонку сделал и оно все было разбросано», – заявил Стариков.

Эксперт также считает, что Шефира не планировали убить.

«Не убить и не запугать, а, по моему мнению и моих товарищей, которые понимают в этих делах, в том числе работали и в уголовном розыске, и в специальных службах, цель была – предупредить. Потому что тот, кто стрелял в капот, стреляли не для того, чтобы убить, а чтобы напугать и предупредить», – считает отставной СБУшник.

«Такого рода преступления, если в течение трех часов не берется «по горячему», – 90% раскрытия. Если сутки – 50%, если трое суток – 0-5%. Отвечая на ваш вопрос – ни заказчиков, ни исполнителей не найдут», – добавил Стариков.

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