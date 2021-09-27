Полковник СБУ: Исполнителей покушения на Шефира уже не найдут

27.09.2021 12:19 (Мск), Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Исполнители покушения на помощника президента Украины Сергея Шефира действовали профессионально. Их целью было не убить его, а предупредить. При этом, следователи уже не найдут стрелявших по автомобилю. Об этом в эфире телеканала «Первый независимый» заявил полковник СБУ в отставке Олег Стариков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Стариков подчеркнул, что по автомобилю Шефира стреляли одиночными выстрелами, что подтверждает информацию о нескольких нападавших.

«У нас по разным версиям – президент сказал 12 выстрелов, МВД говорит 17, Енин в последний раз у Шустера сказал вообще 20. Четыре секунды машина находилась в поле зрения, когда она проходила, скорость движения не сказали. Согласно тактико-техническим характеристикам, одиночными – 40 выстрелов в минуту. А здесь четыре секунды 20 выстрелов. Поэтому я делаю вывод, что там был не один исполнитель, а несколько», – сказал Стариков.

«Если рассмотреть поражение машины, то есть три зоны. Первая зона – капот, где-то четыре-пять пуль, вторая зона – левый бок, низ, который охватывает водителя. И дальше зад водителя. Три зоны. И как минимум было два стрелка. Первый увидел машину, выстрелил четыре выстрела, потом основной, кто стрелял через дорогу, очень кучно, очень профессионально сделал. А потом тот, который первый, в догонку сделал и оно все было разбросано», – заявил Стариков.

Эксперт также считает, что Шефира не планировали убить.

«Не убить и не запугать, а, по моему мнению и моих товарищей, которые понимают в этих делах, в том числе работали и в уголовном розыске, и в специальных службах, цель была – предупредить. Потому что тот, кто стрелял в капот, стреляли не для того, чтобы убить, а чтобы напугать и предупредить», – считает отставной СБУшник.

«Такого рода преступления, если в течение трех часов не берется «по горячему», – 90% раскрытия. Если сутки – 50%, если трое суток – 0-5%. Отвечая на ваш вопрос – ни заказчиков, ни исполнителей не найдут», – добавил Стариков.