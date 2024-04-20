Полковник СБУ: Летом будет решающее сражение, которое решит исход войны
Резервы ВСУ стачиваются в попытках остановить продвижение российской армии. Об этом в эфире интернет-канала «ПолитЭксперт» заявил полковник СБУ в отставке, военный эксперт Олег Стариков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Резервы у нас небольшие, но есть. Их перебрасывают с одного фронта на другой. Россияне в одном месте ударили, потом в другом. Ударяют в местах, которые не связаны, невозможно быстро резервы перебрасывать.
Если так туда-сюда болтать, можно не успеть перебросить бригаду, чтобы прикрыть дырку. И тогда противник выйдет на оперативный простор. Поэтому сейчас противник делает всё возможное, чтобы мы вводили свои резервы», – сказал Стариков.
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«Если где-то увидите, что ВСУ провели контратаку через два-три-четыре дня [после удара российской армии], значит, туда подошли резервы. А они то и делают, чтобы сточить наши резервы.
А что дальше? Летом наступит время, когда противник накопит силы и ресурсы, чтобы провести решающую битву. В 2024 году будет одно генеральное сражение. Оно будет решающее, повлияет на исход войны. Противник готовится. И это сражение будет максимум 24-48-72 часа, не дольше. Ситуация действительно очень тяжёлая», – подытожил укро-эксперт.
Спасибо!
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