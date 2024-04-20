Полковник СБУ: Летом будет решающее сражение, которое решит исход войны

Резервы ВСУ стачиваются в попытках остановить продвижение российской армии. Об этом в эфире интернет-канала «ПолитЭксперт» заявил полковник СБУ в отставке, военный эксперт Олег Стариков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Резервы у нас небольшие, но есть. Их перебрасывают с одного фронта на другой. Россияне в одном месте ударили, потом в другом. Ударяют в местах, которые не связаны, невозможно быстро резервы перебрасывать.

Если так туда-сюда болтать, можно не успеть перебросить бригаду, чтобы прикрыть дырку. И тогда противник выйдет на оперативный простор. Поэтому сейчас противник делает всё возможное, чтобы мы вводили свои резервы», – сказал Стариков.