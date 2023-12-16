Полковник СБУ: Мы до сих пор бессильны против русских авиабомб

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Корректируемые авиационные бомбы советского производства, которые применяют ВС РФ, при попадании в цель являются грозным оружием, против которого у ВСУ нет защиты.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил заявил секретарь комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки полковник СБУ Роман Костенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У нас нет средств, которые могли бы помешать врагу использовать эти бомбы. Это бомбы, как правило, от 500 кг до 3 тонн, которые они могут использовать, они могут планировать, и это для них безопасно, потому что мы их не можем достать. Во-вторых, это дёшево. Тратить ракеты по переднему краю для них – удовольствие нереальное, поэтому что их нет, а вот эти КАБы, которых ещё с Советского Союза и у них, и у нас довольно-таки много, и они их используют для нанесения. Это не такие точные удары, как, например, можно было бы ракетами, но за счёт массивности они могут иметь некоторый эффект. Они не эффективны, но являются грозным оружием, если они всё-таки попадут туда, куда ими целятся», – пожаловался Костенко.