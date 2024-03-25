Полковник СБУ: На фронт бросают возрастных диабетиков и гипертоников

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Мобилизация на Украине проходит такими методами, когда на передовую отправляют немотивированных людей в возрасте за 50 с хроническими заболеваниями и повышенным давлением.

Об этом в эфире видеоблога Александра Шелеста заявил военный эксперт, полковник СБУ в отставке Олег Стариков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Старикова, при первом же обстреле эти люди проявляют не лучшие свои качества.

«Те методы, которыми проводится набор в наши вооруженные силы, они ведут не к улучшению высокого уровня боеготовности, а к его снижению. Естественно, они выполняют план, и командиры видят это, и хватаются за голову», – сказал полковник.

«50 плюс приходят – давление, сердце, сахарный диабет и все виды сопутствующих заболеваний. Какой он воин, если у него давление 150? Если и так давление 150, а когда [прилетает] ФАБ-250, 500, а сейчас еще 3000, я видел, распространил Шойгу, где стоит ФАБ этот.

Так этот ФАБ больше человека раза в два или три. Это три килотонны, уровень фактически ядерного оружия, только без первичных факторов ядерного взрыва», – заявил Стариков.