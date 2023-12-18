Полковник СБУ назвал дебилизмом количество потерь России, озвученное киевской пропагандой

Украинская пропаганда рисует такие потери российской армии, которые скоро будут выше всего населения РФ.

По итогу же ВСУ не наступают и не освобождают территории, а ВС РФ – проводит все более активную разведку боем перед своим наступлением.

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Об этом в интервью журналисту Александру Шелесту заявил полковник СБУ в отставке, военный эксперт Олег Стариков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«На отдельных местах мы контратакуем, на отдельных местах мы держим плацдарм, а так враг очень серьезно ведет более активную разведку боем. Он не наступает – наступать он будет после утверждения документов. Документы утвердят (это по практике, по логике) для того, чтобы понимать, как действует противник, надо его хорошо знать, а у нас сейчас принято мнение, что я не буду читать ни документов, ни что там они делают – мы будем всех там убивать. Ну, убивать – на войне ведь и тебя убивают, во-вторых, не имеет никакого значения, сколько ты убиваешь. Еще раз говорю – не имеет никакого значения. В войне имеет значение, освобождаешь ты территории или теряешь. Скажите мне, пожалуйста, мы сейчас освобождаем территории или теряем?», – недоумевает полковник.

« Эти все истории о том, что мы все уже убили, эта пропаганда меня бесит, доводит до белого коления. Мы уже всех убили, во всех сводках будет больше, чем населения Российской Федерации с не родившимися. И всех уже убили. А они идут и идут, идут и идут. Вы же понимаете, это обыкновенная глупость, дебилизм, который в итоге приведет – вот, маятник-то качнулся в обратную сторону», – заявил Стариков.