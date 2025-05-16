Полковник СБУ: Ни мира, ни войны – самый неблагоприятный для нас вариант
В случае зависания украинского конфликта на стадии ни мира, ни войны, американцы в течении месяца-двух переместят всю ответственность на Европу и полностью переключатся на китайский вопрос.
Об этом на канале «Politeka» заявил полковник СБУ в отставке, военный эксперт Олег Стариков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«Самый неблагоприятный вариант – ни мира, ни войны. Штаты войну подразумевают как бизнес. Администрация Трампа, оценив обстановку, посчитала, что для них главный противник на тихоокеанском театре военных действий. А Европа пусть сама отвечает за безопасность – на европейском. Поэтому они через месяц или два уйдут…
С учётом того, что мир переходит в другой технологический цикл, и если Америка потеряет темп, то Китай за год–за три перегонит Штаты в 6-м технологическом цикле, связанном с искусственным интеллектом. Если они проиграют… Кто сейчас победит в новейших технологиях, тот и будет управлять миром. Миром! Поэтому они смотрят по-другому – Европа и Европа, а мы торговать будем, а не воевать», – сказал Стариков.
«А раз так, то война пойдёт… Что бы ни говорили, Штаты являлись нашим основным партнёром по предоставлению финансов, вооружений, помощи. Европа была как производное на остаточных уровнях… Эскалационная составляющая увеличится, уже где-то до 20 мая, может, до 20 июня, а потом всё равно обе стороны вернутся на ту же самую точку ведения переговорах, но уже на худших условиях», – рассуждал эксперт.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: