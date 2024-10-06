Полковник СБУ о Курске: Запад сначала смеялся, а теперь уже нервничает
ВСУ в ближайшее время придется отступать из Курской области, поскольку замысел с оттягиванием российских сил с Донбасса не удалось реализовать.
Об этом в интервью украинскому журналисту Александру Шелесту заявил полковник СБУ в отставке Олег Стариков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Курское направление – это тактика, но без стратегии.
Курск – хутора, лес, и пусто всё. Что там делать? Пришли, задачу не выполнили, придется назад отойти.
У России есть преимущество – огромный стратегический тыл.
Вот посмотрите, что будут про Курск говорить. «Мы туда зашли, чтобы противник перебросил свои ресурсы…». Не перебросил! Они как Кутузов бросили и ушли», – сказал Стариков.
Он считает, что уже давно ВСУ стоило отступить и закрепиться вокруг газовой станции Суджа.
В целом же, после потери Угледара Зеленскому «надо менять своих советников», считает полковник.
«Войны ведутся по законам войны, а не по сценариям для фильмов. Запад уже смеяться стал. Сначала смеялся, а сейчас они уже нервироваться стали», – сказал Стариков.
Спасибо!
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