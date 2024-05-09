Полковник СБУ обеспокоен: Путин смещает паркетных генералов и возвращает Суровикина

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Президент России Владимир Путин собирается сместить «паркетных» генералов, засевших в руководстве Министерства обороны.

Об этом в эфире видеоблога политолога Вадима Карасева заявил полковник СБУ в отставке, военный эксперт Олег Стариков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Для нас хорошо, а для противника плохо, и Путин это видит. Дело в том, что руководство Министерства обороны РФ состоит из паркетных генералов. И они нам помогают. Это команда Шойгу», – сказал Стариков.

«Путин это увидел, и по всей видимости, будет смена замминистров обороны, связанных с планированием, боевыми вопросами. Вот, Иванова сняли – это ведь тыловик был. А вот сейчас начнут возвращать Попова, Суровикина. Это для нас серьёзно», – добавил он.